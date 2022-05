MANDURIA – Compleanno speciale per Bruno Vespa, il popolare conduttore di “Porta a Porta”. L’edizione 2022 di “Forum in Masseria”, nella tenuta di famiglia “Li Reni”, sulla Manduria-Avetrana, è infatti coincisa con la sua festa, al cospetto di autorità e personaggi illustri, a partire dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il 27 maggio il via ai “forum”, con la presenza di numerosi ministri, top-manager ed esponenti politici.

E proprio la sera del 27 maggio nella cena di gala si sono ritrovati, fra gli altri, il presidente del Senato, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, l’amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro Profumo, e numerosi altri volti noti al pubblico.

Prima di spegnere le fatidiche candeline (78, ma non li dimostra!), la sorpresa: una vignetta realizzata da Nico Pillinini, firma nazionale tra le più note, per il gruppo editoriale Domenico Distante: Antenna Sud, “Lo Jonio” e “L’Adriatico”.

A consegnare la cornice, l’editore Domenico Distante, accompagnato dal direttore editoriale Pierangelo Putzolu e dal direttore responsabile Gianni Sebastio. Un grande applauso ha accompagnato la consegna della cornice contenente la vignetta di “Torta a Torta”!. Il tutto immortalato da telecamere e fotografi e ripreso da giornali nazionali e regionali e anche da “Uno Mattina in Famiglia” nella rubrica condotta da Gianni Ippoliti.

Un weekend davvero speciale, dunque, per Bruno Vespa, che ha ospitato nei “Forum” numerosi leader nazionali, ministri e presidenti di importanti categorie produttive per discutere, in particolare, di sostenibilità e, dunque, di futuro per il nostro Paese.

Da Bruno Vespa e dalla moglie Augusta Iannini un affettuoso ringraziamento al Gruppo Editoriale Domenico Distante e ai telespettatori pugliesi e lucani di Antenna Sud, nonché ai lettori dei settimanali “Lo Jonio” (“Sono molto affezionato a questo giornale”, ha detto) e “L’Adriatico”.

Grazie, Bruno!