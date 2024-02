Maltrattamenti nei confronti dei genitori: arrestato 32enne

Un 32enne, originario di Ruffano, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione, poiché ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti contro i genitori.

Nella serata di giovedì, infatti, i militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo per placare un diverbio in corso con i suoi genitori, la cui probabile causa sarebbe da ricercarsi in possibili problemi legati al consumo di sostanze stupefacenti del 32enne privo di occupazione.

Il ragazzo, infatti, avrebbe avanzato un’ennesima richiesta di denaro ai genitori e, al loro diniego, sarebbe andato in escandescenza mettendo a soqquadro la casa, danneggiando mobili e suppellettili, la porta dell’ingresso principale e l’auto del padre che si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

Quanto accaduto è l’ennesimo episodio di violenza domestica da parte del ragazzo nei confronti della famiglia, ma il tutto era sempre rimasto all’interno delle mura domestiche.

Alla fine degli accertamenti, ed espletate le formalità, i carabinieri hanno arrestato il 32enne che, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo salentino.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author