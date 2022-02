FOGGIA – Famiglia bloccata dalla neve nel Foggiano e’ stata tratta in salvo dai carabinieri. E’ accaduto nelle scorse ore, quando per le forti nevicate, una famiglia del Napoletano, genitori e due figlie, di rientro da un’escursione fuori regione, giunti al casello di Lacedonia, al confine con la provincia di Foggia, hanno trovato la strada sbarrata. Nel

tentativo di percorrere una strada alternativa per il rientro, sono finiti con la loro autovettura tra le stradine impervie e periferiche di Anzano di Puglia. In un’area isolata, circondata dalle pale eoliche, la loro auto e’ rimasta bloccata in una cunetta tra la neve. La donna, tra le lacrime delle figlie spaventate, dopo inutili sforzi e tentativi di rimettere in

strada il veicolo, ha chiamato il 112.