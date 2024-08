Malore in spiaggia: muore 29enne nel tarantino

PALAGIANO (TA) – Un uomo di 29 anni è deceduto la scorsa notte sulla spiaggia di Pino di Lenne, nel comune di Palagiano, in provincia di Taranto, dove risiedeva. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha accusato un malore improvviso, accasciandosi al suolo. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico del 118, intervenuto prontamente sul posto.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire le ultime ore di vita del 29enne, cercando di fare luce sull’accaduto. Il corpo senza vita del giovane è stato trasportato presso l’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Potrebbe essere disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

