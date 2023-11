Malcore stende il Catania e riporta il Cerignola al successo: 1-0 al “Monterisi”

CERGNOLA – Vittoria di misura storica ed importante del Cerignola, che torna a gioire dopo un periodo complicato. Al “Monterisi” il Catania si arrende alla rete di Malcore. La gara parte con un’occasionissima di marca ospite al 5’, pallone sanguinoso perso a centrocampo, break di Rocca che brucia la difesa ma a tu per tu con Krapikas non è lucido, molto bravo il portiere lituano nel salvare il risultato. Catania padrone del centrocampo per larghi tratti della prima frazione, al 12’ Chiricò tenta il mancino a giro, Krapikas blocca. Il Cerignola si affaccia pericolosamente al 19’, in una mischia la sfera finisce sui piedi di Malcore che insacca ma l’assistente ravvisa un fuorigioco dell’attaccante gialloblù. 35’, traversone di Rizzo sulla testa di D’Andrea che manda alto. Torna in avanti il Catania, al 40’ Sarao tenta la rovesciata sul corner di Chiricò, gran coordinazione ma sfera alta sopra la traversa. 43’, altra botta di Chiricò ma nulla di fatto. Un minuto dopo, dall’altro lato, D’Ausilio prima e Rizzo poi, i due si coordinano male e sprecano una buona chance. Nella ripresa è un Cerignola diverso, la gara è equilibrata. Al 59’ il Catania sbaglia in disimpegno, Malcore serve D’Andrea che torna dal bomber gialloblù, freddissimo nel battere Bethers in una sorta di rigore in movimento. Malcore in gol dopo undici partite di digiuno. La risposta degli etnei non si fa attendere, Dubickas cerca la porta, Krapikas non trattiene e sulla ribattuta De Luca calcia largo. 79’, Russo in anticipo trova il gol della domenica, gioco fermo però a causa di un fallo proprio del terzino ofantino. 83’, Zanellato vede il taglio di Chiarella, bravissimo Krapikas ad uscire e chiudere lo specchio. L’Audace gestisce bene il vantaggio ed è pericolosa al 94’, Sosa entra in area ma Bethers evita la capitolazione. Tripudio finale, il pubblico festeggia un successo storico, gli ofantini tornano in zona play-off, crisi senza fine per il Catania.

IL TABELLINO

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Rizzo, Martinelli, Ligi, Russo (46’st. Tentardini); Coccia (40’st. Bianco), Tascone, Ruggiero; D’Ausilio, D’Andrea (40’st. Sosa); Malcore (46’st. Neglia). A disp. Fares, Trezza, Allegrini, Prati, Gonnelli, Vitale, De Luca, Ghisolfi, Carnevale. All. Tisci

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Castellini; Zammarini (30’st. Deli), Quaini, Rocca (23’st. Chiarella); Chiricó (30’st. Zanellato), Sarao (30’st. Dubickas), Bocic (12’st. De Luca). A disp. Albertoni; Bouah, Curado, Mazzotta, Maffei. All. Zeoli

Arbitro: Ancora di Roma 1.

Marcatori: 14’st. Malcore (A).

Note: ammoniti: Tascone (A), Bianco (A), Lorenzini (C).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp