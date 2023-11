Taranto: Capuano duro, ‘Chi non è tranquillo andrà via a gennaio’

(Di Lorenzo Ruggieri) Al termine della sfida persa contro il Sorrento, il tecnico del Taranto Ezio Capuano ha dichiarato: “Abbiamo fatto male nei primi 20 minuti, molta gente in mezzo al campo camminava e passeggiava e il Sorrento avrebbe meritato il vantaggio. Successivamente ci siamo ricomposti ma ha pesato tanto l’espulsione di Bifulco, giunta in un momento in cui stavamo facendo meglio. Devo rivedere l’episodio del rosso, il giocatore mi ha detto di non aver fatto nulla ma devo valutare e solo dopo parlerò con lui. Qualora lo avesse commesso, però, sarebbe gravissimo, un giocatore ha addosso tante responsabilità verso la squadra, la proprietà e i tifosi. Nella ripresa, però, il Sorrento non ha creato nulla ma abbiamo perso la marcatura in occasione della rete degli avversari. Oggi abbiamo commesso un passo indietro, disputando una delle prestazioni più brutte in assoluto. Tanta gente ha fatto malissimo, abbiamo preso ammonizioni da deboli. Giocare 70 minuti in inferiorità numerica non è facile ma il Sorrento era più aggressivo, in particolare sulle seconde palle. Ora usciremo da questo periodo attraverso il lavoro, non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora. Oggi non siamo stati degni dei tifosi rossoblù e il primo responsabile sono io, con tutti gli altri dietro di me. Non abbiamo una situazione di classifica pericolosa ma chi non è tranquillo andrà via a gennaio. Le scelte? Fiorani è il nostro miglior giocatore sotto il punto di vista dell’aggressione in avanti in questo momento, mentre Mastromonaco non era brillante nell’ultimo periodo ed era giusto che si riposasse. Il nervosismo di oggi è totalmente ingiustificato ma non sono preoccupato”.

