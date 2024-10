Mafia, blitz Dia: estorsione e armi, fermi sul litorale jonico-lucano

TARANTO – Sono 21 le persone fermate nella notte in seguito ad un blitz interforze scattato nella sul litorale Jonico-lucano, in particolare coinvolte le province di Taranto e Matera.

Dalle prime ore di mercoledì 2 ottobre, la Direzione Investigativa Antimafia – Dipartimento di PS, della Squadra Mobile della Questura di Taranto, dei Carabinieri del R.O.S., della Compagnia di Policoro e della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto e della Compagnia di Policoro, sta dando esecuzione ai ventuno decreti di fermo emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, a carico di soggetti ritenuti indiziati sia di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso operante sul litorale jonico lucano, denominata clan Scarcia/Scarci, sarebbero stati appurati ulteriori 83 reati fine, che vanno dall’estorsione all’illecita concorrenza, dalla detenzione al porto illegale di esplosivi e di armi.

ALCUNI DEI REATI CONTESTATI

Secondo quanto accertato dall’accusa, l’organizzazione avrebbe operato nei confronti dei pescatori del litorale di Scanzano Jonico e Policoro, costringendoli a cedere parte del prodotto pescato in cambio di una “autorizzazione” per poter esercitare la loro attività di pesca.

In un’altra circostanza i PM hanno fatto riscontrato il danneggiamento compiuto ai danni dell’imbarcazione di un pescatore che poi sarebbe stato costretto a eseguire riparazioni ad alcune barche nella disponibilità della presunta organizzazione mafiosa, senza ricevere nessun corrispettivo, ma non solo, sarebbe stato costretto a versare la somma di 2000 euro mensili per poter esercitare la sua attività di pescatore.

Inoltre ci sarebbe stato un episodio in cui affiliati al clan avrebbero minacciato un pescatore con una pistola, costringendolo a non esercitare l’attività marinara nello specchio d’acqua controllato dalla presunta associazione. Nell’operazione impegnati circa 200 unità tra il personale delle diverse Forze di Polizia oltre a mezzi, unità cinofile, elicotteri ed altre unità.

