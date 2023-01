Lotteria Italia: Estratti i 5 biglietti più ricchi

Bologna festeggia il super premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Il biglietto milionario dell’edizione 2022/2023 (Serie D 271862) è stato venduto nel capoluogo emiliano, dove è scattata la caccia al vincitore o vincitrice.

Il Lazio si conferma regione più fortunata conquistando tre dei cinque premi di prima categoria. A Roma sono andati il secondo biglietto da 2,5 milioni e il quarto da 1,5 milioni, mentre a Fonte Nuova, a due passi dalla Capitale, è stato venduto il tagliando da 2 milioni di euro. A Parma quello da 1 milione di euro

Roma, come spiega l’agenzia specializzata Agipronews, si conferma protagonista della Lotteria Italia: nelle ultime dieci edizioni, dal 2012 al 2022, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 22,2 milioni di euro solo con i premi di prima fascia. La Lotteria Italia continua a premiare la Capitale: anche quest’anno si conferma la prima provincia in Italia per vendite con 871mila tagliandi staccati (il 16% del totale di oltre 6 milioni). Un dato che conferma il legame con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

I premi distribuiti dalla Lotteria Italia sono stati 195 (30 in più della passata edizione) per un totale di 16 milioni e 211 mila euro. Oltre ai cinque di prima categoria, il concorso ne ha assegnati dieci di seconda categoria da 50 mila euro e 180 di terza categoria da 20 mila euro. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti.

