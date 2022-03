LND Puglia, assemblea delle società dilettantistiche: premiazioni e votazioni

BARI – LND Puglia, un’occasione per ritrovarsi, finalmente. E per i meritati premi da consegnare alle società vittoriose degli ultimi anni. È stato questo l’obiettivo dell’assemblea delle società dilettantistiche pugliesi indetta dal presidente della LND Puglia Vito Tisci, che ha premiato tutti i club e gli allenatori che a causa del Covid non avevano ricevuto il consueto riconoscimento negli ultimi due anni.

Serata in cui, inoltre, sono anche rinnovate le cariche nazionali per le votazioni della Lega Nazionale Dilettanti in programma a marzo. A margine dell’evento ne ha parlato il numero uno del calcio pugliese: