L’Italia come hub energetico del Mediterraneo: la visione dell’Ugl Matera

Nel recente direttivo provinciale dell’Ugl Matera, tenutosi nella suggestiva Città dei Sassi, il Segretario Territoriale Pino Giordano ha delineato le prospettive di sviluppo sostenibile per l’Italia, con particolare attenzione al Mezzogiorno e all’industria materana.

Giordano ha sottolineato come le politiche industriali annunciate dal ministro Urso rappresentino un passaggio cruciale per il rilancio del Paese. L’Italia, secondo il segretario, ha l’opportunità di diventare un vero e proprio hub energetico del Mediterraneo, un progetto ambizioso promosso dal Presidente del Consiglio Meloni. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, sarà fondamentale ampliare le reti infrastrutturali, logistiche e digitali, soprattutto nel Sud, per ridurre le disuguaglianze economiche e sociali che frenano la competitività.

L’Ugl chiede misure strutturali a medio e lungo termine, rendendo più flessibili le risorse del PNRR e del Repower EU e individuando nuovi strumenti come il Fondo sovrano europeo. Solo così, secondo Giordano, si potrà garantire la sovranità tecnologica dell’Unione Europea e ridurre la dipendenza da altre potenze mondiali.

“L’Italia deve affrontare la doppia transizione ecologica e digitale con decisione, trasformando queste sfide in opportunità per le imprese e il territorio,” ha affermato Giordano. “Solo con queste premesse potremo creare occupazione e uscire dalla crisi.”

Infine, Giordano ha espresso il sostegno dell’Ugl Matera alla candidatura di Raffaele Fitto come commissario europeo, ritenendolo una figura autorevole e competente, in grado di gestire i delicati equilibri a livello europeo.

