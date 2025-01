Legge urbanistica, tavoli tematici in Regione Puglia

BARI – L’obiettivo è quello di depositare il testo definitivo alla fine di febbraio. Il percorso per giungere alla nuova legge regionale sull’urbanistica, quanto più possibile condivisa, è partito oggi con l’avvio delle riunioni tematiche convocate dal consigliere delegato all’Urbanistica della Regione Puglia, Stefano Lacatena. Oggi e domani sono previsti due tavoli al mattino e due al pomeriggio, divisi per i quattro temi: strumenti di concertazione; rigenerazione urbana e politiche per l’abitare; strumenti per la pianificazione; sistemi per il monitoraggio del territorio. Partecipano agli incontri ordini professionali, associazioni di categoria, Ance, Anci. “L’obiettivo è ambizioso, è l’appuntamento con la storia, vogliamo cambiare il paradigma in Puglia, non più una legge che ragiona in termini di previsioni, ma di strategie”, ha detto a margine Lacatena. “Vogliamo che nella nuova legge urbanistica siano inseriti tutti gli elementi fondamentali che riguardano le città: sociale, sanità, cultura, ciclo dei rifiuti, mobilità. Questo è il lavoro che stiamo facendo – ha concluso – lo stiamo facendo con grande attenzione, ma avendo ben in mente i limiti che abbiamo della legislatura. Per questo abbiamo serrato le fila rispetto ai lavori dei tavoli e stiamo lavorando settimanalmente per provare entro fine febbraio a tirare un testo di legge che raggiunge gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

