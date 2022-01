Legabasket: Brindisi ingaggia il belga De Zeeuw. Operazione Gentile in stand by!

Primo colpo di mercato dell’Happy Casa Brindisi, che in mattinata ha annunciato l’ingaggio del belga Maxime De Zeeuw con un contratto valido sino alla conclusione della stagione sportiva in corso. Nessuna novità, invece, per Alessandro Gentile che – nonostante la clamorosa rottura con il club lombardo – resta un tesserato della Openjobmetis Varese: soltanto quando sarà contrattualmente libero si potrà concretamente parlare di trattativa con la società del presidente Nando Marino. Ala-pivot del 1987 , De Zeeuw ha più volte incrociato la NBB, a cominciare dai trascorsi con la Virtus Roma nella stagione 2014/2015. Suo il canestro decisivo all’over time col quale l’Hapoel Holon superò l’Happy Casa Brindisi, in Israele, nella edizione 2020/2021 della Champion League. Per lui 11.6 punti e 5.1 rimbalzi di media nel campionato israeliano. «Nel corso degli anni – come puntualizza la NBB – ha accumulato esperienza nel basket europeo in Belgio (dal 2004 al 2014), Repubblica Ceca vincendo il titolo nazionale con Nymburk, Germania (Oldenburg 2016-18) e Spagna (Obradoiro 2018-20) oltre a indossare la canotta della Nazionale Belga in diverse edizioni Eurobasket». De Zeeuw raggiungerà Brindisi la prossima settimana per sostenere le visite mediche e aggregarsi al gruppo biancoazzurro.