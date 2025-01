Lega propone reato di violenza sessuale durante eventi di massa

La Lega ha presentato un progetto di legge per introdurre un nuovo reato nel codice penale: la violenza sessuale di gruppo durante eventi di massa. Il testo, firmato dal capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali della Camera, Igor Iezzi, prevede pene severe per chiunque, “durante eventi di massa, manifestazioni pubbliche, in luogo pubblico o aperto al pubblico, commetta atti di violenza sessuale in partecipazione con più persone riunite”.

Il reato, che verrebbe disciplinato dal nuovo articolo 609-terdecies, prevede la reclusione da dieci a sedici anni. Il provvedimento, composto da un solo articolo, punta a contrastare con maggiore efficacia i reati a sfondo sessuale commessi in contesti di grande affluenza pubblica.

