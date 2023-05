Lecce: Ultras tra salvezza e solidarietà all’Emilia Romagna

Lecce-Spezia ha il sapore di una finale, inutile nasconderlo. Una gara da dentro e fuori per entrambe le compagini impegnate nella corsa la salvezza: il Lecce per ipotecarla, lo Spezia per operare uno strappo che potrebbe risultare decisivo a 180 minuti dal termine della stagione. Una tensione palpabile ovunque, anche al Via del Mare, che ha fatto registrare L’ ennesimo sold out del campionato.

Una vigilia che i tifosi vivono in tensione, così come la squadra obbligata a vincere come recita uno striscione degli ultras giallorossi: “21”05-23 DEVI VINCERE”. La Curva Sud non dimenticano gli sfortunati residenti dell’Emilia Romagna, colpiti da un tragico alluvione che ha causato 15 morti.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

