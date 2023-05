Lecce: Baroni, ‘Con Spezia sfida salvezza, in campo sereni’

A 180 minuti dal termine della stagione, Lecce-Spezia è un vero e proprio spareggio salvezza, una finale tra due squadre che inseguono un’affannosa salvezza. “Indipendentemente dal successo dello Spezia con il Milan, quando preparo una partita non guardo mai i risultati degli altri – dice Baroni, tecnico del Lecce, alla vigilia del match del Via del Mare -. Troveremo un avversario con valori assoluti e un organico importante, ma queste gare si vincono con unità d’intenti, convinzione e spirito positivo. Ovvio che durante il match incontreremo delle difficoltà, ma l’importante è credere e andare forte in convinzione e compattezza”.

Seppur non al top, capitan Hjulmand è stato convocato, ma sul suo impiego il tecnico giallorosso non si sbilancia: “Valuteremo qualche ora prima del match se potrà esserci o se ci sarà un compagno al suo posto. Blin giocherà a prescindere, perché ci ha dato tanto sotto tutti i profili: abbiamo due o tre alternative se Hjulmand non dovesse farcela”.

Sulla gara, che potrebbe dire tanto in chiave salvezza, Baroni non ne nasconde l’importanza: “Sappiamo bene che è una partita fondamentale, i calciatori devono crescere dal punto di vista delle pressioni e mantenere concentrazione e compattezza: per venirne a capo dobbiamo restare sereni e lavorare con continuità”.

Una battuta sul rush finale della stagione e la mancata contemporaneità con le altre sfide salvezza. “Non abbiamo tempo né vogliamo sprecare energie su questo. Siamo in un momento delicato della stagione, non possiamo concentrarci su altro che non sia il campo: il nostro pensiero deve essere solo su questo”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp