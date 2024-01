Lecce, Strefezza verso l’addio: il brasiliano piace (anche) in Serie B

Il Lecce e Gabriel Strefezza sembrano ormai pronti a separarsi dopo due anni e mezzo. Il brasiliano, rimasto in panchina contro la Juventus nonostante lo svantaggio, pare si stia guardando intorno a caccia di una possibile nuova destinazione. Un possibile addio di cui hanno parlato qualche giorno fa in conferenza stampa anche Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, che non hanno chiuso le porte ad una cessione già a gennaio. Sulle tracce dell’ex Spal ci sono diverse squadre di Serie A: dal Torino, alla Fiorentina, passando per la Lazio. Stando però a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ala offensiva classe ’97 vanta estimatori anche in Serie B. Su tutti, avrebbe chiesto informazioni il Como, attuale seconda forza del campionato cadetto. Al momento parliamo di semplici contatti, ma nelle prossime ore si potrebbe intensificare il tutto, dando vita ad una vera e propria trattativa.

