Lecce, seminario sulla collaborazione tra Guardia di Finanza e professionisti del settore tributario

Il 18 ottobre 2024, la sede del Comando provinciale di Lecce della Guardia di Finanza ha ospitato un seminario di grande rilevanza, organizzato dalla Camera degli Avvocati tributaristi della Provincia di Lecce. Questo evento, intitolato “Poteri istruttori della G. di F. ed obblighi di collaborazione del professionista negli adempimenti dell’antiriciclaggio”, ha rappresentato un’importante opportunità di confronto tra gli esperti del settore tributario e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

A presiedere l’incontro sono stati il Colonnello Stefano Ciotti, Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Tenente Colonnello Giuseppe Giulio Leo, Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, e il Capitano Fabio Gugliandolo, Comandante della Compagnia di Gallipoli. La presenza di figure di spicco ha conferito al seminario un valore aggiunto, sottolineando l’importanza della cooperazione tra i professionisti legali e le autorità fiscali.

Durante il seminario, si è discusso approfonditamente sui poteri istruttori della Guardia di Finanza e sugli obblighi di collaborazione che i professionisti del settore tributario devono rispettare, in particolare in relazione alle normative antiriciclaggio. Gli interventi dei relatori hanno messo in luce le difficoltà e le sfide che i professionisti possono affrontare nella loro opera di consulenza e assistenza ai contribuenti, e hanno aperto la strada a un dialogo costruttivo su come affrontare efficacemente le verifiche fiscali.

L’avvocato Francesco Garganese, Presidente del Consiglio direttivo della Camera tributaria, ha colto l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento al Comando provinciale per la disponibilità mostrata al dialogo. Questo approccio collaborativo segna un passo significativo verso una sinergia più forte fra l’amministrazione finanziaria, i professionisti del settore e i contribuenti, contribuendo a creare un sistema più trasparente e funzionale.

L’incontro di Lecce ha dunque rappresentato non solo un momento di formazione, ma anche un’opportunità per rafforzare le relazioni tra le istituzioni e gli operatori del settore, con l’obiettivo comune di combattere l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro in modo più efficace. La giornata si è conclusa con la consapevolezza che il lavoro di squadra è fondamentale per garantire un sistema fiscale più giusto e responsabile.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts