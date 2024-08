Lecce, per la notte di San Lorenzo non possono mancare le frise

Lecce – Arriva la notte più attesa dell’estate per chi crede nei sogni, per chi quei sogni, quei desideri più profondi, li vuole affidare alla scia di una stella cadente scorta nel firmamento della notte di San Lorenzo. Ovviamente, però, per sostenere l’attesa c’è bisogno necessariamente di sostanza, quella da mettere nelle pance dei tanti salentini che per l’occasione non vogliono rinunciare alle frise, alla carne e, ovviamente, bibite fresche.

