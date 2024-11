Lecce, occasione green con il restyling dello stadio

Lecce – Il restyling del Via del Mare come occasione per regalare spazi verdi alla città ed energia green alla comunità. È questa infatti la proposta di una serie di professionisti e associazioni che hanno voluto scrivere al sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone. È noto infatti che grazie ai Giochi del Mediterraneo siano stati finanziati 35 milioni di euro per la ristrutturazione dello stadio del capoluogo salentino e per la totale copertura dello stesso. Un’occasione unica per coniugare l’intervento strutturale con una visione più ampia, orientata alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione del territorio. Come detto la proposta nasce da numerosi cittadini, professionisti, associazioni e, in particolare, dal Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce. La prima proposta riguarda la trasformazione del megaparcheggio asfaltato, che si estende su una superficie di circa tre ettari, in un’area verde con piantumazione di alberi, seguendo così gli esempi degli stadi di Venezia e Roma. La seconda proposta mira a dotare la copertura dello stadio in un impianto fotovoltaico comunale, così come avviene in altri impianti come ad esempio quello di Udine.

