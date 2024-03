Lecce, le marine si preparano alla Pasquetta

Lecce – Eolo dovrebbe pulire il cielo salentino dalle nuvole e quindi dalle piogge che solitamente rovinano la pasquetta di grandi e piccini. Per questa ragione i festeggiamenti potrebbero dirottarsi verso il mare a differenza appunto di quanto accaduto gli scorsi anni. In tanti quindi approfitteranno del clima mite per iniziare a vivere un po’ il litorale e riaprire le case a mare. Le marine leccesi però ancora non sembrano essere pronte al cento per cento per accogliere coloro che sceglieranno la consueta scampagnata fuori porta. Il tempo inizia a stringere e le grigliate tra amici e parenti a richiedere il loro giusto spazio. A San Cataldo, ad esempio, la spiaggia sembra pulita e fortunatamente si è giocato d’anticipo sul tema rifiuti, così come nella piazzetta antistante il Molo di Adriano, l’area giochi per i più piccoli è stata completamente rinnovata con l’installazione di scivoli e altalene nuovi e pronti perciò ad accogliere i piccoli ospiti che potranno godere dell’aria di mare mentre si divertono. Non ottimale la situazione invece per tutti coloro che potrebbero scegliere di raggiungere San Cataldo in bicicletta. Sulle ciclabili, è facile trovare qualche cumulo di sabbia dovuto anche dai forti venti di questi giorni che potrebbe spingere gli amanti delle due ruote ad abbandonare la strada a loro dedicata. A distanza di quasi due anni invece rimane ancora abbandonata l’area dell’ex Wind Surf. La struttura demolita nel luglio ’22 ad oggi ancora non è stata riutilizzata e perciò si presenta come uno spazio indefinito: non si capisce il confine tra l’area urbanizzata e la spiaggia. Insomma una Pasquetta che il meteo sembra favorire per le gite a mare ma che sembra aver colto, in parte di sorpresa, le marine leccesi.

