Lecce, la festa di Sant’Oronzo torna agli antichi fasti di un tempo

Lecce – Un vero e proprio “stress-test”, così è stata definita la festa di Sant’Oronzo dal sindaco Carlo Salvemini che, ovviamente, si riferiva alle consuete polemiche pronte a esplodere per i 3 giorni di celebrazioni. Questa volta, però, l’amministrazione leccese si è fatta trovare pronta con un programma e un allestimento che ricordano i fasti di un tempo; addirittura è tornata la galleria di luminarie in via Trinchese e ci sarà, tra le tante altre iniziative, il Festival della Bande. Insomma un’edizione di Sant’Oronzo in grande stile ma che, come sottolinea il Monsignor Seccia, arcivescovo di Lecce, deve essere prima di tutto un celebrazione religiosa.

