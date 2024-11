Lecce, i saggi archeologici bloccano via Verdi

Lecce – La centralissima via Verdi e l’attigua via Alvino accomunate dallo stesso destino romano. Non si parla certamente di Roma città ma del periodo storico a cui, ovviamente, appartiene l’anfiteatro. Già, perché con i lavori in corso di sistemazione del basolato, anche su via Verdi la strada rimane chiusa, i tavolini dei locali stipati all’interno e saracinesche abbassate. Anche qui, come per quanto concerne su via Alvino, c’è il rischio, o meglio la quasi certezza, di dover interrompere gli scavi per capire che fare davanti al probabile ritrovamento di strutture afferenti al monumento romano. Due gli scavi previsti per sondare il sottosuolo: il primo è stato già e da cronoprogramma si dovrebbe concludere venerdì alle 16. Intanto i lavori in corso hanno portato i titolari di due esercizi commerciali ad abbassare momentaneamente la propria saracinesca: uno resterà chiuso fino al 24 novembre, mentre l’altro non riaprirà fino al 2 dicembre. Via Verdi, però, oltre che sede di esercizi commerciali i cui proprietari sono evidentemente preoccupati dall’incertezza del fine lavori, è anche un’arteria fondamentale per il centro storico e di conseguenza anche i residenti sono molto preoccupati dei disagi che potrebbero protrarsi. Per il momento, come detto, la conclusione dei saggi archeologici è programmata per la giornata di venerdì 22 novembre in attesa di nuove indicazioni dettate dai ritrovamenti degli scavi.

