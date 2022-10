Lecce- È in corso il XXXV Congresso Nazionale Forense che ha visto la partecipazione di professionisti proveniente da tutta Italia. Nei 3 giorni di lavori, il Congresso mirerà a discutere in merito ad un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali, l’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione; il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nell’automazione dell’organizzazione e della decisione giudiziaria.

Presenti L’ Avv. Maria Masi, presidente del Consiglio Nazionale Forense; Avv. Giuseppe Gaetano Iacona, tesoriere del Consiglio Nazionale Forense; Avv. Sergio Paparo, coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense; Avv. Valter Militi, presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense; Avv. Antonio Tommaso De Mauro, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce oltre alle massime cariche istituzionali e giudiziarie. Tra le prime file seduto il Questore Andrea Valentino, il procuratore generale Leone De Castris ed il procuratore Antonio Maruccia, presente il Sindaco di Lecce Carlo Maria Salvemini.