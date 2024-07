Lecce, giunta Poli Bortone: soddisfazione da parte del senatore Marti

“Con grande entusiasmo e fiducia, facciamo i nostri migliori auguri alla nuova Giunta di Lecce, guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone e composta dai competenti assessori Severo Martini e Laura Calò, oltre ai consiglieri comunali Claudio Dell’Anna e Bronek Pankiewicz. Questa squadra di professionisti saprà rappresentare e ascoltare le esigenze dei cittadini, lavorando per migliorare i servizi offerti e garantire la tutela del territorio. La Lega è sempre vicina alla gente, con la gente e per la gente.”

Il senatore pugliese e commissario regionale della Lega, Roberto Marti, esprime così la sua fiducia nel nuovo governo comunale. “Questa nuova Giunta ha l’importante compito di rispondere alle necessità dei cittadini, lavorando per il benessere collettivo e per un futuro migliore per Lecce. La competenza e la preparazione dei membri della squadra sono garanzia di un impegno sincero e di un lavoro proficuo.”

Il focus principale sarà quello di migliorare i servizi offerti ai cittadini, rispondendo alle loro esigenze e alle loro richieste. La tutela del territorio sarà un altro obiettivo prioritario, affrontando le problematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità. La nuova Giunta si impegna a lavorare in sinergia con la comunità, coinvolgendo attivamente i cittadini nelle decisioni e nei processi di sviluppo.

La Lega conferma il suo impegno a essere sempre presente sul territorio, vicino alle persone e alle loro necessità. La voce dei cittadini sarà ascoltata e rappresentata con la massima attenzione, perché solo lavorando insieme si possono ottenere risultati concreti e duraturi.

“Lecce può guardare al futuro con fiducia grazie alla nuova Giunta, che si impegna a lavorare con passione, dedizione e trasparenza per il bene della città e dei suoi abitanti. Auguriamo buon lavoro a tutti i membri della squadra e siamo certi che, con il loro impegno e la loro competenza, sapranno portare avanti un’azione amministrativa efficace e attenta alle esigenze dei cittadini.

La Lega è al fianco dei cittadini di Lecce, pronta a sostenere e promuovere le iniziative che favoriscono lo sviluppo e il benessere della comunità. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per la nostra città.

Adriana Poli Bortone e la squadra della Lega, buon lavoro!”

Così scrive Roberto Marti, senatore pugliese e commissario regionale della Lega, che conferma il proprio sostegno al nuovo governo comunale e alla sua missione di rappresentare e servire al meglio la comunità di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts