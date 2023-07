Lecce: Ecco Almqvist, ‘Essere qui è una grossa opportunità’

Pontus Almqvist, centrocampista svedese si 24 anni, si presenta. “Lecce è una grossa opportunità. Sognavo di giocare nel calcio italiano e voglio lavorare duro per ottenere risultati importanti. Kulusevski? Personalmente non lo conosco, ma so che ha fatto benissimo a Parma, spero di ripercorrere i suoi passi. D’Aversa? Ci siamo parlati. A chi mi ispiro? Per quella che è la mia caratteristica principale, la velocità, direi Mbappe. Della città mi ha colpito l’amore e i calore dei tifosi, ma sono rimasto sorpreso da ogni singola componente: non vedo l’ora di iniziare”.

