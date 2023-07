Il Fasano presenta Luca Tiozzo: “Felicissimo di essere qui”

La sala stampa dello stadio “Vito Curlo” di Fasano ha ospitato questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico biancazzurro, Luca Tiozzo.

Il nuovo tecnico del Fasano si è presentato dicendosi particolarmente entusiasta di questa nuova esperienza, la prima nel girone H di Serie D: “Sono felicissimo di essere qui. Era da tempo che sognavo di sbarcare in Puglia, a darmi questa opportunità un club che ha le idee chiare ed una programmazione precisa. Il presidente mi ha fatto capire cosa troverò qui già alla prima chiacchierata che abbiamo fatto. Ho ambizione e voglia di emergere, sono reduce da una stagione negativa e voglio riscattarmi. Mi piace anche l’idea di lavorare con i giovani. Ai miei ragazzi chiederò di sognare ad occhi aperti e di sudare la maglia ogni domenica.”

Presente in conferenza anche il presidente Franco D’Amico, che ha preso parola subito dopo l’intervento del mister: “Non abbiamo mai avuto dubbi sulla scelta del tecnico. Abbiamo optato per un allenatore giovane e preparato, che a dire il vero seguivo da un po’. Sulla costruzione della squadra siamo a buon punto in termini di idee, ne abbiamo di ben chiare. Ci saranno tre o quattro conferme rispetto alla passata stagione”

