Lecce, dal 13 al 17 settembre l’International Fashion Award 2023

Lecce – La Puglia si prepara ad accogliere l’International Fashion Award 2023, un evento prestigioso e unico nel suo genere, che dal 13 al 17 settembre 2023 celebrerà il talento straordinario di designer internazionali e pugliesi in un affascinante viaggio itinerante nel mondo della moda. Con ben 164 professionisti, tra cui designer, modelle, fotografi e personale tecnico, la manifestazione si preannuncia come uno spettacolo imperdibile. L’International Fashion Award 2023 presenterà 50 sfilate esclusive, ognuna rappresentante un’incredibile varietà di stili, tendenze, prospettive e idee. Tra i 25 paesi partecipanti, molti sono già affermati nel panorama del Fashion, come Italia, Francia, Argentina, Arabia Saudita, Cina, altri sono invece emergenti, come il Kazakistan, il Brasile e il Marocco.

“Complimenti a Marianna Miceli per aver organizzato un evento di ampio respiro in Puglia. Auguro i maggiori successi a lei ed ai designer coinvolti in questa iniziativa che sottolinea il grande fermento che attraversa il salento quando si parla di moda, ricordando che la regione Puglia è leader nella produzione di moda di alta qualità!” afferma Carlo Capasa presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana.

