Lecce, corsa contro il tempo per salvare l’ex Galateo

Lecce – Dopo anni di abbandono e degrado, l’ex Galateo è pronto a tornare a splendere e svolgere una nuova funzione in città. Da struttura assistenziale, come era nato negli anni 30, diventerà una moderna social housing, la prima del sud italia. E’ on line il bando per realizzare l’opera di ristrutturazione dell’immobile riprogettatto da Archistar. Un progetto da 20.920.799,87, per il quale ci sono a disposizione 730 giorni per ralizzare. E’ questa la vera sfida che dovrà cogliere che si aggiudicherà il bando, visto che il cantiere dovrà essere collaudato entro e non oltre il 2026, termine ultimo entro il quale si dovranno concludere i cantieri finanziati dal PNRR

