Lecce, continua a incantare il Lupiae Guitar Arts Festival

Lecce – Un cartellone sempre d’eccezione quello del Lupiae Guitar Arts Festival, manifestazione internazionale di chitarra e delle arti, giunto alla sua TREDICESIMA edizione cominciato a Lecce il 29 ottobre con chiusura ad Arnesano il 17 dicembre 2023.

L’evento, organizzato dall’Accademia Lupiae di Lecce, con Patrocinio della Regione, Fondazione Puglia, Provincia e Comune di Lecce , Comune di Arnesano, Conservatorio Tito Schipa di Lecce, si propone di proporre un festival di ampio respiro dedicato alla chitarra in tutte le sue forme e le sue anime e alle arti tutte, come spiega la maestra Gabriella Lubello, Presidente della stessa Accademia Lupiae e direttore artistico del Lupiae Guitar Arts Festival: “Dire che la musica è un linguaggio universale è decisamente un luogo comune. Più raro invece è spiegarsi e spiegare al pubblico perché e come la musica sia e possa essere veramente un veicolo di comunicazione per tutti. Il Lupiae Guitar Arts Festival si propone, quindi, di favorire una cultura dell’ascolto (i concerti sono tutti offerti gratuitamente alla comunità), creando un contatto diretto tra pubblico e musicisti, un contatto immediato, che passa dal cuore”, sensibilizzando altresì le nuove generazioni all’ascolto della musica di alto livello.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp