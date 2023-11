Lecce, presentata la nuova edizione di “Io Non Mollo Day”

Lecce – Nuova edizione per IO NON MOLLO DAY, l’attesissima giornata dedicata alla beneficenza, che si svolgerà domenica 5 novembre, dalle ore 13, in Largo Primo Maggio a Martano.

Una gara straordinaria per la raccolta fondi ideata dall’associazione IO NON MOLLO – AMICI DI PAOLO Aps per supportare i malati di cancro e le loro famiglie.

Un’iniziativa che dà forma e sostanza alla generosità dei salentini. Tantissimi gli amici di IO NON MOLLO che si sono già prenotati per l’attesissimo Pranzo Sociale, un pranzo di beneficenza e di condivisione che riempirà di festante allegria Largo Primo Maggio a Martano.

Durante il Pranzo Sociale saranno presentati gli stati di avanzamento dei lavori del progetto “Io non ti mollo”, vincitore del bando regionale Puglia Capitale Sociale 3.0.

