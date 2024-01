Allenamento mattutino per il Lecce di Roberto D’Aversa, in vista dell’impegno di campionato di domenica sera al Via del Mare con la Juventus. Una buona notizia arriva dall’infermeria: dopo quasi un mese, Nicola Sansone ha smaltito la lesione di basso grado del soleo ed è tornato ad allenarsi con il gruppo. Tra gli arruolabili anche il nuovo acquisto Santiago Pierotti, che ha scelto la maglia numero 50 e si allena agli ordini dello stesso D’Aversa. Assenti Touba, Rafia e Banda, impegnati con le rispettive nazionali nella Coppa d’Africa, e il lungodegente Dermaku, out per tutta la stagione. Nella mattinata di venerdì 19 gennaio nuova seduta di allenamento.

Intanto, attraverso una nota, il Lecce ha comunicato la cessione in prestito di Marcin Listkowski e Zinedin Smajlović al Lecco.

