Per la prima trasferta stagionale sul campo del Sassuolo, Marco Baroni potrà contare anche su Tuia, che dovrebbe partire dal primo minuto. Se Ceter e Dermaku non ci saranno, il centrocampista Askildsen farà parte dei convocati. In difesa, ad affiancare Tuia uno tra Blin e Baschirotto. Nella mattinata di venerdì 19 agosto, la squadra sosterrà la rifinitura al Via del Mare prima della partenza per l’Emilia, dove si prevede la presenza di circa duemila sostenitori giallorossi.

Sassuolo-Lecce, in programma alle 20.45 di sabato 20 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà diretta da Andrea Colombo di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Marchi. Il quarto uomo sarà Miele. Al Var Paterna e Irrati. Primo incrocio tra l’arbitro comasco e il Sassuolo, un precedente con il Lecce nello scorso campionato di B: Pordenone-Lecce 0-1. (Foto Anza e Marco Lezzi/US Lecce)