Lecce: cade da impalcatura, grave imprenditore 33enne

Un imprenditore edile di 33 anni è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce dopo essere caduto dal ponteggio di un cantiere all’interno di una villetta a Lecce. L’uomo è caduto da un’altezza di circa tre metri: soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto Polizia e Spesal che hanno avviato le indagini per accertare se nel cantiere siano state rispettate le norme di sicurezza.

