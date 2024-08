Lecce, assessore Laura Caló: “ Ecco come ho potenziato i servizi demografici”

L’amministrazione comunale di Lecce ha recentemente avviato un’operazione di ricollocamento di quattro unità del personale, mirata a potenziare i servizi offerti dagli Uffici Demografici e di Stato Civile. Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio volto a migliorare l’efficienza della macchina amministrativa, senza comportare alcuna variazione di spesa.

L’assessore competente, Laura Calò, ha sottolineato l’importanza di questa misura, evidenziando come i cittadini abbiano dovuto affrontare notevoli ritardi nell’ottenimento di documenti essenziali, come la carta d’identità o i certificati. “Anche il personale ha lavorato in condizioni veramente difficili,” ha dichiarato Calò, esprimendo gratitudine per l’impegno dei lavoratori nel garantire servizi nonostante le sfide.

Sin dal suo insediamento, l’assessore ha ritenuto fondamentale affrontare la grave carenza di personale negli uffici dell’Anagrafe, un problema che ha causato disagi significativi ai cittadini e difficoltà per i dipendenti in servizio. Il ricollocamento di queste quattro unità permetterà non solo di fornire servizi più rapidi ed efficienti, ma anche di creare un ambiente di lavoro più ottimale, a beneficio dell’intera amministrazione comunale.

Maria Teresa Carrozzo