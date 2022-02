Lecce, accoltellò la ex per gelosia: napoletano condannato all’ergastolo

LECCE – Condannato all’ergastolo Salvatore Carfora, il 39enne di torre Annunziata, nel napoletano, finito a processo con l’accusa di aver ucciso Sonia di Maggio, la 29enne di Rimini, il primo febbraio 2021, a Specchia Gallone. L’uomo partì da Napoli per raggiungere il Salento per cercarla e dopo averla vista in compagnia di un altro uomo, probabilmente accecato dalla gelosia, l’avrebbe uccisa con 31 coltellate. Il Tribunale di Lecce lo ha condannato con il massimo della pena e con l’isolamento diurno per un anno.