Lecce, a fuoco fioriere e un’auto nella notte

Sono due gli episodi incendiari che si sono verificati a Lecce nelle ultime ore. Il primo, avvenuto poco dopo le 23 di venerdì sei settembre ha interessato alcune fioriere poste all’esterno di un bar di Viale Taranto. Le fiamme hanno completamente avvolto i tre oggetti di arredo esterno e tre contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, e stavano per arrecare danno anche all’esterno dell’attività commerciale. Motivo per il quale sono stati allertati i vigili del fuoco del comando centrale del capoluogo salentino i quali, giunti sul posto, hanno provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza. Gli accertamenti dei caschi rossi saranno utili per comprendere se si tratta di un episodio accidentale o di un raid vandalico o intimidatorio nei confronti del bar.

Cinque ore dopo, l’incendio di un’auto, parcheggiata in via Vito Raeli ha nuovamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. All’arrivo dei caschi rossi, la vettura, intestata alla signora residente a Cavallino, era completamente avvolta dalle fiamme. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, quindi, anche in questo caso, ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Sul posto, erano presenti anche gli agenti della Questura di Lecce, i quali hanno avviato le indagini partendo dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

