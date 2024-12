Lecce, a Corte dei Balduini arriva Babbo Natale

Lecce – Addobbi, biscotti, caramelle, cioccolatini, luci, colori, musica, profumi, i sapori della tradizione e, soprattutto, Babbo Natale con la sua splendida moglie, la slitta, gli elfi e tutta la magia che il Natale è in grado di regalare a grandi e piccini. Ed in effetti quello che si ammira nei volti estasiati di quanti varcano corte dei Balduini è lo stupore gioioso di entrare in un luogo magico. Un appuntamento giunto alla sua terza edizione e che ogni anno cresce per portare anche nella città barocca quel clima natalizio che spesso si va a cercare altrove.

