Lecce, 11 comuni su 29 conoscono il nuovo primo cittadino

Iniziano a susseguirsi i nuovi sindaci della Provincia di Lecce dove, va ricordato, sono ben 29 i comuni chiamati al voto tra cui, ovviamente anche il capoluogo Lecce e Copertino. Proprio quest’ultimo sembra indirizzato verso il ballottaggio con De Giorgi in netto vantaggio su Antonio Leo.

Tra i primi risultati delle urne che giungono dalle sale della Prefettura di Lecce c’è l’elezione a sindaco di Pinuccio Mighali quale nuovo primo cittadino di Neviano.

Mighali, sostenuto dalla lista ”Insieme per Neviano” ha avuto la meglio sulla sindaca uscente Silvana Cafaro, esponente della lista ”Sempre con voi”, dopo una campagna elettorale caratterizzata da tensioni e frizioni.

Con il 51,8% delle preferenze a Martignano torna primo cittadino Luigino Sergio che ha superato lo sfidante capogruppo di opposizione, Antonio Orazio Corianò, fermo al 48,1%.

A Palmariggi, invece, è stato eletto sindaco Franco Zezza che ha ottenuto il 53,1% dei voti validi e che ha superato lo sfidante Luigi Bello attestatosi al 46,8%.

I cittadini di Carpignano salentino riconfermano a primo cittadino Mario Bruno Caputo con il 62% delle preferenze; la sfidante Lucia Antonazzo si ferma invece al 37,9%.

La sfida a tre di Supersano è stata vinta, invece, dalla lista Obiettivo Supersano di Corrado Bruno che ha raggiunto il 40,5% delle preferenze, seguito da Marco Antonazzo al 35,4%.

Il piddino Stefano Prete, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Parabita. Netta l’affermazione dell’esponente della lista Agorà, che si è imposto sull’altro concorrente, Alfredo Cacciapaglia, appartenente invece alla lista Persone&Progresso.

A Campi Salentina, non c’è stata storia per la sfidante del sindaco uscente, Alfredo Fina: 72% contro il 27% di Serena Assenzio. Per l’opposizione non c’è mai stata pace: l’ex assessore all’Ambiente del governo Fina era il primo candidato sindaco scelto dagli oppositori del primo cittadino: si trattava di Fabrizio De Luca, poi il colpo di scena del ritiro e l’ingresso di Serena Assenzio, consigliera comunale uscente, con Campi al centro.

Non c’era partita invece a Morciano di Leuca e Giuggianello dove rispettivamente non avevano rivali Lorenzo Ricchiuti e Luca Benegiamo.

