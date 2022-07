Laterza, ancora un tragico schianto: muore giovanissimo

LATERZA – Un giovane di soli venti anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada 580 a pochi chilometri dal centro abitato di Laterza. La vittima si trovava in sella ad una motocicletta, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, purtroppo il violento impatto ha causato il decesso del ventenne originario di Santeramo nel barese. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri della stazione di Laterza.