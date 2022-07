Marco Manetta (1991) è il primo over di una difesa che necessita almeno di un altro centrale e un jolly in grado di adattarsi alla corsia di destra, dal momento che non ci sono elementi di ruolo, fatta eccezione per Matteo Tomassini dato tra i partenti. Proprio per l’out di destra si sta rivalutando il nome di Leandro Versienti (1996) che proprio nell’ultima stagione in riva allo Jonio ha bagnato il suo esordio in C. L’esterno salentino sta considerando la proposta della società rossoblu, e non solo. Nel mirino resta sempre Filippo Lorenzini (1995), ex Catania, appetito comunque da altri club di C. .