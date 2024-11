Lancia oggetti contro passanti, sputa e aggredisce i carabinieri, fermato 25enne

Momenti di tensione nella mattinata di lunedì 18 novembre in Piazza Vittoria a Brindisi quando un 25enne originario del Gambia, affetto da problemi psichiatrici, ha dato in escandescenze seminando il panico tra i passanti. L’uomo, residente nel dormitorio di Via Provinciale San Vito e già noto alle forze dell’ordine, all’improvviso, ha iniziato a urlare e lanciare oggetti sulle persone, aggredendo fisicamente uno dei passanti. I carabinieri intervenuti sul posto hanno dovuto utilizzare il taser (la pistola a impulsi elettrici) per fermarlo dal momento che l’uomo si è scagliato con violenza anche contro di loro. E’ stato necessario l’intervento di diversi militari per placare la sua furia. Il 25enne, infatti, ha continuato a inveire e sputare anche una volta ammanettato e messo in auto. Una scena molto simili a quella dello scorso 7 settembre, quando un 29enne armato di coltelli che diede in escandescenze proprio davanti al dormitorio obbligando, anche in quel caso, la polizia a ricorrere all’utilizzo del taser.

