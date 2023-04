FRANCAVILLA F.NA – Viterbo ultima fermata per salire sul treno che, domenica 30, arriverà dritto ai playoff di fine campionato. Per la Virtus Francavilla una vittoria al Rocchi vorrebbe dire avere al 99,9% il pass per la fase finale e Calabro si aspetta il secondo blitz esterno della stagione per poter comunque concludere il campionato tra le prime dieci squadre, nonostante le mille difficoltà.

Molto, inevitabilmente, passerà dai tre tenori offensivi: la MMP, composta da Maiorino, Murilo e Patierno, sarà costretta agli straordinari in zona gol per provare a trascinare la squadra verso la vittoria. Il brasiliano, poi, da ex col dente avvelenato non vede l’ora di provare a pungere la Viterbese che, al contrario della Virtus, è con un piede e mezzo in Serie D. Un tridente, quello francavillese, da 33 gol in totale, con 19 centri che portano la firma di Patierno e i restanti 14 suddivisi in egual misura tra i due fantasisti.

Dati alla mano, soltanto il Catanzaro ha fatto meglio con le 54 reti segnate tra Iemmello, Biasci e Vandeputte. Poi c’è la Virtus, seguita da Pescara e Crotone che hanno totalizzato entrambe 29 gol con i propri tre calciatori più prolifici. Ecco, dunque, che le speranze di partecipare al mini-torneo che decreterà la quarta promozione in B passano soprattutto dal magico trio offensivo.

