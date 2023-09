Jean-Claude Van Damme a Loseto per girare il suo nuovo film

BARI – Bagno di folla a Loseto, quartiere sud di Bari, e tante richieste di foto e autografi per Jean Claude Van Damme. Il noto attore sceglie anche questa parte del capoluogo per girare le riprese di un film, presumibilmente ‘Kill ’em all II’. Dopo Sylvester Stallone nei giorni scorsi, in Puglia un altro volto del grande schermo protagonista.

Zona antica, in particolar modo la strada che porta al castello, blindata e interdetta al traffico per consentire lo svolgimento al meglio del lavoro cinematografico.

