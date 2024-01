Italia Viva anche a Manduria, eletta la Presidente

MANDURIA – Italia Viva prende vita a Manduria: eletta alla Presidenza l’Avvocato Rossella Durante, Nuova Voce del Progresso Locale.

Recentemente si è costituita ITALIA VIVA a Manduria, un partito di centro, giovane e riformista. Gli iscritti, con partecipazione ed entusiasmo, hanno eletto, per acclamazione, l’Avvocato Rossella Durante, la quale al momento dell’annuncio ufficiale della sua elezione, ha condiviso alcune riflessioni: “È un onore e un privilegio essere scelta per guidare il Comitato Cittadino di Italia Viva a Manduria. Voglio ringraziare ogni singolo membro del comitato per la fiducia che avete riposto in me. Siamo un gruppo forte e unito, e insieme realizzeremo il nostro impegno per il progresso e il benessere della nostra comunità.”

La neo Presidente, nel ringraziare sinceramente gli iscritti per la fiducia riposta nella sua persona, ha sottolineato che ITALIA VIVA guarderà a 360 gradi, senza distinzioni ideologiche, da destra a sinistra, lavorando per migliorare il livello politico, culturale e sociale della città di Manduria ribadendo il rinnovato impegno a collaborare con i cittadini e i gruppi che abbiano lo stesso senso civico per un diverso futuro sociale della città cercando altresì, al contempo, di coinvolgere quei cittadini che per svariati motivi si sono allontanati dall’impegno civico e sociale.

Rossella Durante ha anche espresso la sua determinazione nel lavorare a stretto contatto con tutti i membri del partito per affrontare le sfide locali, promuovere l’inclusività e contribuire al dibattito pubblico su temi fondamentali della comunità Manduriana.

Il Partito di Italia Viva si congratula con Rossella Durante per la sua elezione decisa e guarda avanti a una collaborazione fruttuosa sotto la sua guida determinata.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp