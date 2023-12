Irccs di Bari, chirurgia toracia: +10% di interventi

BARI – È stato eseguito il 500esimo intervento chirurgico, in questo anno solare, dall’unità operativa di Chirurgia toracica dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II”, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico del capoluogo pugliese. L’obiettivo del direttore dell’unità operativa Gaetano Napoli è quello di arrivare a 520 operazioni entro la fine dell’anno. Già i dati del rapporto Agenas sul 2022, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, avevano posto l’unità di Chirurgia toracica dell’oncologico barese al primo posto in Puglia con 471 interventi. Il 2023 si chiuderà quindi con numeri da record e con un incremento di 50 procedure chirurgiche rispetto all’anno precedente, pari al più 10%.

