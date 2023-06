‘Io non l’ho interrotta’: giornalismo e comunicazione politica a Lecce

la serata si apriràcon “” di(Solferino). Il giornalista del Corriere della Sera, che nel libro racconta la crisi ucraina vista dallo Studio Ovale, anche attingendo dal suo lavoro da inviato a Kiev e nel Donbass tra il 2013 e il 2014, sarà intervistato da, alla guida della redazione esteri di Sky Tg24., la corrispondente politica italiana e la vice responsabile della redazione politica europea per l’agenzia stampa americana Bloomberg News, nota anche per ““, un podcast del Post condotto con Marco Simoni, presenterà” (Vallardi), una spiegazione chiara ed efficace di come funzionano il sistema, i partiti, le istituzioni del nostro Paese, e la dimostrazione pratica di come la politica riguarda tutti noi da vicino, anzi vicinissimo. In chiusura invece la sociolinguistaparlerà del suo “” (Franco Cesati Editore). Il volume parte dal presupposto che non si possa non comunicare e che, in una società nella quale la reputazione è diventata di fatto una risorsa pressoché imprescindibile, sia diventato necessario curare il modo in cui ci si presenta, ci si relaziona con gli altri e si interagisce con il mondo con grande attenzione., infine, la serata finale inizierà alle 20 con “” della giornalista, corrispondente da Berlino per “la Repubblica”, appena uscito per Mondadori. L’Europa ha tollerato che due Paesi membri (Ungheria e Polonia) scardinassero dal primo giorno i principi che regolano le democrazie in Occidente. E l’Italia sembra correre dei rischi, a leggere delle strategie politico-mediatiche usate anche da noi e dei rapporti intensi tra i leader ungheresi e polacchi e vari nostri governanti. Quello di Mastrobuoni è un inquietante reportage sull’Europa sovranista e oscurantista dei diritti cancellati e delle libertà negate. A due passi da noi. A seguire il comunicatore politicoe il giornalistacondurranno l’incontro “” per riflettere insieme ad altri ospiti su cosa succederà nei prossimi 12 mesi in Puglia, in Italia, in Europa e nel mondo. Gran finalecon il regista e content creator, laureato in regia alla UCA Farnham (UK) che attualmente lavora per il programma televisivo, in onda su La7, dove crea video di satira politica. Tra i vari format è conosciuto per i suoi

Durante le quattro serate della rassegna, grazie alla collaborazione con l’associazione Fermenti Lattici, sarà allestita anche la mostra per bambine e bambini (dai 6 anni) tratta da “Tre in tutto” di Davide Calì e Isabella Labate (Orecchio Acerbo edizioni), libro vincitore del Premio Orbil 2019 (sezione albi illustrati). Una storia fantastica. Una storia vera. La storia di circa settantamila bambini del sud Italia che, finiti il fascismo e la guerra, salirono sui “treni della felicità” per raggiungere, al nord, famiglie di contadini, operai, impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà, malattia. È un bambino a raccontare: la guerra attraverso i boati delle bombe e il fischio delle sirene; la fame; il primo, lunghissimo, viaggio in treno; i canti partigiani e l’incanto del mare e della neve visti per la prima volta. La disperazione per la separazione dal fratello. “E poi, tante signore gentili”. Lo stupore per i due pasti al giorno, per i vestiti nuovi. Il calore di queste “altre mamme” e le lacrime per la separazione al ritorno a casa, al sud. La gratitudine e l’amore fino alla fine. Fino ad oggi.