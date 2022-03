TARANTO – “Vergognoso”, ma per davvero è l’atteggiamento riservato ai militari che a bordo di nave Carabiniere facevano ingresso a Taranto, transitando dal canale navigabile con il ponte girevole aperto per l’occasione. Il video in poco tempo è diventato virale, ferma e diffusa la condanna di questo gesto così poco decoroso. Alcuni dei presenti sugli affacci del canale avrebbero in questo modo espresso il proprio malcontento rispetto alla guerra in Ucraina. Insulti verso militari della nostra Marina che nulla hanno a che fare con il dramma che purtroppo si sta consumando nell’est Europa. Non solo. Si notano chiaramente nei filmati numerosi oggetti che vengono lanciati all’indirizzo della nave, alcuni dei presenti assicurano che si sia trattato anche di pietre. Pietre scagliate contro chi sta solo compiendo il proprio dovere: garantire la sicurezza al popolo italiano. La nave ha raggiunto l’Arsenale per essere sottoposta ad alcuni lavori.

«Pur trattandosi di un gruppo ristretto di persone, che non rappresenta in alcun modo i sentimenti riservati dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani alle donne e agli uomini in uniforme, preoccupa la violenza di cui è stata fatta bersaglio la nave della Marina Militate ‘Carabiniere’, al rientro nel porto di Taranto. Ciò che rincuora è che si tratta dell’opera di pochi, che prende a pretesto una fase di tensione internazionale per cercare di riproporre parole d’odio ingenerose nei confronti di chi si impegna, quotidianamente, per garantire la tutela della sicurezza del Paese e di ciascuno di noi. Si tratta di azioni che si condannano da sole. Voglio esprimere la mia vicinanza all’equipaggio del ‘Carabiniere’ e a tutta la famiglia della Difesa». Così il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.