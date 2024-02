Incidente sulla Molfetta-Bitonto, un morto e un ferito grave

MOLFETTA – È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella mattinata di venerdì 9 febbr sulla strada provinciale 231 che porta a Molfetta.

A perdere la vita un 75enne di Molfetta a bordo di una Peugeot 206 che si è schiantata con una Peugeot 308 che procedeva nello stesso senso di marcia, da Terlizzi a Bitonto. Per il 75enne non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco. Ferito gravemente l’altro conducente, trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita. Nelle prossime ore la procura di Bari potrebbe aprire un’inchiesta.

Modugno. Coinvolte nello schianto due auto, sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. A perdere la vita un 75enne, un 61enne è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Bari. Non sarebbe in pericolo di vita. Forti rallentamenti si sono registrati sul tratto interessato.

