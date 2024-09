Incidente sulla Brindisi – Lecce, tre auto coinvolte

Incidente stradale sulla Brindisi – Lecce in direzione Brindisi, all’altezza dello svincolo per Tuturano. Tre le auto coinvolte. Sul posto due pattuglie della polizia stradale di Brindisi, per i rilievi, i vigili del fuoco, 118 e Anas. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Tre le persone rimaste ferite nello scontro delle quali ancora non si conoscono le condizioni. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti anche a causa dei lavori in corso su un tratto poco distante dal luogo dell’incidente.

