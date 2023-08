Incidente sulla Brindisi-Bari, un giovane finisce in ospedale

Un ragazzo è rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto nella mattinata di martedi 1 agosto sulla statale 379, che collega Brindisi con Bari, all’atezza dello svincolo per Rosa Marina (Ostuni). Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale. Il giovane è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi dove è ricoverato in prognosi riservata.

